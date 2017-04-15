الإسكندرية - أ ش أ

تأهل فريق سموحة للدور الـ16 بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف, في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، باستاد برج العرب في لقاء العودة بدور الـ32 الثاني بكأس الكونفدرالية.

أحرز هدف سموحة والمباراة الوحيد اللاعب أحمد حسن مكي من ضربة جزاء في الدقيقة 37 ليضمن لفريقه التأهل لدور الـ16 (المجموعات) ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا قد انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل سموحة إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين.