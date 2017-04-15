خيخون - أ ش أ

حقق ريال مدريد، اليوم السبت، فوزا صعبا على مضيفه سبورتنج خيخون بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة شهدت غيابات بالجملة في صفوف الفريق الملكي الذي لعب اللقاء بفريق أغلب قوامه من أسماء الصف الثاني.

بادر أصحاب الأرض في المباراة التي احتضنها ملعب المولينون في الجولة الـ32 من الليجا على عكس المتوقع بالتسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة علوية ماكرة وصلت لدوجي كوب الذي حولها من مرة واحدة إلى داخل شباك الحارس كيكو كاسيا.

ولم تكد تمر ثلاث دقائق حتى تمكن الريال من التعادل بعد اختراق من إيسكو تبعته مراوغتان داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة في الزاوية البعيدة سكنت شباك الحارس.

وفي الشوط الثاني, أضاف ميكيل فيسكا الهدف الثاني لخيخون في الدقيقة 50 من رأسية خدعت كاسيا لتسكن الشباك، وبعدها بتسع دقائق عاد الريال للتعادل بعد عرضية من دانيلو ارتقى لها ألبارو موراتا ليضعها برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة, تمكن إيسكو بعد ضغط كبير من الريال عقب تلقيه تمريرة على حدود منطقة الجزاء من مارسيلو, من تسجيل هدف الفوز بتسديدة أرضية قتلت المباراة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد وله مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو, رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن برشلونة الوصيف الجريح, بعد خسارته الأخيرة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الاسبانى والذي سيستضيف ريال سوسييداد الليلة في نفس الجولة على ملعب كامب نو.