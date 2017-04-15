القاهرة - أ ش أ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موقف إطفاء الحريق الذي نشب اليوم بأحد خطوط البوتجاز بمنطقة الشويفات بالقاهرة الجديدة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي اليوم/السبت/ أن الوزارة تحركت على الفور عقب انفجار خط البوتجاز وكان لدينا مهام محددة أولا: الاطمئنان على العاملين برافع الصرف الصحي بالشويفات المجاور للخط الذي انفجر وثانيا: سرعة إطفاء الحريق الذي نشب مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف أولا بأول

وكانت هناك جهود من وزارات الدفاع والداخلية والبترول لسرعة السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.

وأضاف وزير الإسكان أنه من المهام الأولية أيضا كان الاطمئنان على سرعة إعادة تشغيل الرافع وكذا عودة تشغيل المياه لخدمة المواطنين حيث تم قطعها لفترة وجيزة كإجراء احترازي موضحا أنه تم فتح تحقيق عاجل لمعرفة سبب انفجار خط البوتجاز وإذا ثبت تقصير أي مسئول سيحاسب.