القاهرة - أ ش أ

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحسن في ميزان المدفوعات بلغت 37 % في يناير 2017 مقارنة بيناير 2016.

وأفاد – فى تصريحات اليوم السبت – بأن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سوف يناقش عددا من مشروعات القوانين وقرارات تخصيص أراضي للمشروعات، في وقت الذى تم فيه الانتهاء من قانوني حماية المستهلك والتأمين الصحي وإرسالها إلى مجلس النواب، كما سيتضمن الاجتماع ايضا استكمال مناقشة مشروعات خاصة بالآثار والمتحف الكبير.

وحول معرض “أهلا رمضان”، قال رئيس مجلس الوزراء إنه يتم حاليا التنسيق مع وزير التموين لتوفير جميع السلع في المعرض الذي سيقام فروع له بجميع المحافظات .. مشيرا الى أن الحكومة حريصة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وحول الحملة التي اطلقتها الحكومة لحل مشكلات القمامة وإزالة الاعلانات المخالفة من محافظتي القاهرة والجيزة، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحملة مستمرة ونعمل على وضع ضوابط للاعلانات ورفع القمامة والسيطرة على الأسواق.

ومن جهة أخرى، صرح أن قوات الحماية والمدنية والاجهزة المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بخط الغاز بمنطقة التجمع الخامس .. مشيرا الى أن الخط الذي انفجر يبلغ قطره 10 بوصات وان سبب انفجار الماسورة هي الأضرار بالخط اثناء قيام احدى المعدات الثقيلة بالحفر في منطقة مسار الخط، فيما تم غلق جميع “المحابس” التي تغزي خط الغاز الذي تعرض للضرر.