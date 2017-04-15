اخبار مصر - وكالات

نشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، وظيفة شاغرة أعلن عنها القصر الملكي هي “مليّن الحذاء الملكي”.

ووفقاً للبروتوكول المتبع، تعين الملكة شخصاً يمشي في أروقة القصر كلما اقتنت الملكة زوجاً جديداً من الأحذية، لمنع ظهور بثور في قدمي الملكة.

وبعيداً عن التخمينات الكثيرة لقياس حذاء الملكة، فإن نمرتها هي رقم 4 بالقياس البريطاني، أي ما يعادل قياس 37.

قد يكون هذا الخبر “مفرحاً” لأصحاب مقاس 4، لأن ذلك قد يجعله يتجول في أروقة القصر الملكي، ناهيك عن ارتدائه لزوج من الأحذية الجلدية المفضلة للملكة من طراز “أنيللو وديفيدز”، الذي يصل ثمنه إلى ألف جنيه إسترليني.

ولنيل هذه الوظيفة يجب أن تكون ليَّنت بعض الأحذية القاسية من قبل، خصوصاً أزواج الأحذية الجلدية ذات الأطراف المدببة التي ارتديتها عقب إخراجها من علبتها مباشرة لمدة 48 ساعة، ومن الضروري أن لا تكون رائحة قدميك كريهةً.