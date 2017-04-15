الإسكندرية - أ ش أ

بدأ الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية التوافد على الكاتدرائية المرقسية والكنائس للاحتفال بعيد القيامة وحضور القداس الإلهي مساء اليوم بجميع الكنائس وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وعززت مديرية الأمن من خدماتها الأمنية حول كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وسط المدينة التي شهدت تفجيرا انتحاريا الأحد الماضي كما تم تكثيف التواجد الأمني حول جميع الكنائس الخاصة بالطوائف المسيحية والشوارع المحيطة بها ولا يتم السماح بالدخول إلا لحاملي بطاقات الهوية مع تفتيش حقائب السيدات والمرور عبر بوابات كشف المعادن.

كما وضعت مديرية الأمن الحواجز الحديدية حول الكنائس مع انتشار رجال الأمن وجاهزية خبراء المفرقعات لسرعتهم في الانتقال والتعامل مع الأجسام الغريبة والمشتبه فيها.