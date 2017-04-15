بالصور ..القوات المسلحة توزع 1500 كرتونة “تحيا مصر” بدير درنكة ودرنكة
أخبار مصر -د.هند بدارى
وزعت القوات المسلحة بمحافظة أسيوط اليوم السبت بالتعاون مع جمعية من أجل مصر 1500 كرتونة ” تحيا مصر ” تضم سلع تموينية مدعومة بسعر 25 جنيه للكرتونة على الاهالى بقريتى دير درنكة ودرنكة التابعتين لمركز أسيوط تزامنا مع احتفالات الاقباط بعيد القيامة المجيد و شم النسيم .
وأعلن الدكتور هيثم عطية المنسق العام لجمعية من أجل مصر بالمحافظة أن الجمعية مستمرة فى برنامجها لتوزيع كرتونة “تحيا مصر ” المدعومة بسعر رمزى 25 جنيها بقرى ومراكز اسيوط للاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بالقرى والنجوع بدعم من المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك فى إطار الحملات والجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المواد والسلع الغذائية المدعومة.
واشاد احمد عبد المعز نائب المنسق العام للجمعية بدور قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية فى توصيل وتوزيع كرتونة السلع الغذائية المدعومة بالقرى والنجوع المحرومة تحت اشراف ضباط وجنود القوات المسلحة لاستهداف المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل على ان يتم إستكمال باقى مراكز وقرى المحافظة تباعا .
أضف تعليقاً