وزعت القوات المسلحة بمحافظة أسيوط اليوم السبت بالتعاون مع جمعية من أجل مصر 1500 كرتونة ” تحيا مصر ” تضم سلع تموينية مدعومة بسعر 25 جنيه للكرتونة على الاهالى بقريتى دير درنكة ودرنكة التابعتين لمركز أسيوط تزامنا مع احتفالات الاقباط بعيد القيامة المجيد و شم النسيم .

وأعلن الدكتور هيثم عطية المنسق العام لجمعية من أجل مصر بالمحافظة أن الجمعية مستمرة فى برنامجها لتوزيع كرتونة “تحيا مصر ” المدعومة بسعر رمزى 25 جنيها بقرى ومراكز اسيوط للاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بالقرى والنجوع بدعم من المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك فى إطار الحملات والجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المواد والسلع الغذائية المدعومة.