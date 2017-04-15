اسطنبول-أ ف ب

نظم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومعارضوه السبت آخر تجمعاتهم الانتخابية لكسب اصوات الناخبين المترددين عشية استفتاء حاسم على تعزيز الصلاحيات الرئاسية.

وعنونت صحيفة حرييت “الرسائل الاخيرة”، شارك اردوغان في اربعة مهرجانات انتخابية، ورئيس الحكومة بن علي يلديريم في خمسة تجمعات كلها في اسطنبول.

اما زعيم اكبر احزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليش دار اوغلو فقد نظم تجمعا قرب انقرة فيما نظم حزب الشعوب الديموقراطي اهم الاحزاب المؤيدة للقضية الكردية في تركيا تجمعه في ديار بكر (جنوب شرق).

والهدف هو اقناع اكبر عدد ممكن من الناخبين الذين ما زالوا مترددين قبل هذا التصويت الذي تبدو نتائجه غير محسومة.