السويس - أ ش أ

حقق فريق الاتحاد الإسكندري انتصارا ثمينا علي مضيفه فريق بتروجيت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد السويس الجديد في الاسبوع الـ22 من الدوري الممتاز .

أحرز محمد بازوكا هدف الاتحاد السكندري والمباراة الوحيد في الدقيقة 18 ليعود فريقه للانتصارات من جديد بعد ان تعرض للهزيمة في الجولة الماضية من الاهلي بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة الـ33 في المركز الثامن,بينما توقف رصيد بتروجيت عند 34 نقطة في المركز السابع بترتيب جدول الدوري الممتاز.