السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-2017 2017/04/15 - 18:10 السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-20172017-04-15T18:10:08+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الداخلية ترفع درجات الإستعداد لتأمين الكنائس فى عيد القيامة المجيد 15-4-2017 البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-2017 وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه جهود ضبط الأمن عدد من مديرى الأمن يتفقدون إجرارات تأمين الكنائس وزير الخارجية السوري يعتبر أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن كان في الوقت المناسب
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