طنطا - أ ش أ

أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية المهندس عادل محمد مصطفى العتال أنه تم هذا الموسم زراعة 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.

وصرح وكيل وزارة الزراعة، اليوم السبت، بأنه تم حصاد مساحة 200 فدان من القمح حتى الآن على مستوى المحافظة، مضيفا أن المساحة ستزداد تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد تجهيز 26 شونة على مستوى المحافظة، وتشكيل لجنة لاستلام الأقماح وفرزها، وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا.