أخبارمصر - سماء المنياوي

اكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح انه تم اليوم السبت عرض المخطط التنموى الاستراتيجى لمحافظة مطروح على كل من الدكتورهشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمكتب الاستشارى لاتحاد التحالف ومجموعة من الخبراء المعتمدين بمصر

واضاف المحافظ ان مطروح دائما سباقة بالاستجابة وتنفيذ مخططات الدولة حيث تم عرض مخطط مطروح التنموى والاستراتيجى والذى كان محدد له بعد 3 اشهر طبقا لمخطط وزارة التنمية المحلية الا ان مطروح بادرت بعرض مخططها والذى تم التركيز فيه على مشروع انشاء ميناء جرجوب وملحقاتة باقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجستية وترفيهية وخدمية لما يمثلة هذا المشروع من اهمية كبيرة باحداث نقلة تنموية كبيرة لجميع ابناء المحافظة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة بل وتشغيل ابناء المحافظات الاخرى

واكد المحافظ على اهمية التخطيط العلمى المدروس لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على ارض المحافظة والتى تم بالفعل اتخاذ خطواتها بالتوقيع العقود النهائية، والبدء فى تنفيذ 11 مشروع استثمارى بتكلفة استثمارية 22 مليار جنية مضيفا ان محافظة مطروح تمتلك كافة مقومات النجاح فهى مستقبل مصر القادم والتى ستعمل على توفير العديد من فرص العمل وجذب السكان اليها والمستثمرين

واشار انه تم تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها بمطروح واتاحتها للمستثمرين لاختيار ما يناسبة مع تقديم التسهيلات والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات لجذب عدد كبير منهم مع دراسة وتقييم تلك المشروعات مع تميزها من كافة الجهات ومن خلال أسلوب علمى وعملى لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية.

وبدء الحضور تاييد كامل للمخطط التنموى لمحافظة مطروح للاسراع فى اقامة مشروع الميناء لما يمثلة المشروع من مردود اقتصادى واجتماعى وتنموى.