أسوان - أ ش أ

وصلت إلى أسوان بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أسوان، غدا الأحد، في تمام التاسعة والربع بإستاد أسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب أسوان استعدادا لمواجهة الغد حيث فضل الجهاز الفني أداء مران أخير على ملعب المباراة قبل اللقاء.

وصاحب البعثة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي, وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات, وعقب الوصول توجه الجميع لفندق الإقامة تمهيدا للذهاب مساء للمران الذي يؤديه الأهلي قبل مباراة الغد.