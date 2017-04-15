القاهرة - أخبار مصر

شهد اللواء دكتور مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الختامى لبرنامج التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية بميادين التدريب بالأكاديمية ، وقد رحب رئيس أكاديمية الشرطة بطلبة الكلية الحربية معرباً عن بالغ سعادته بتواجدهم بين أشقائهم طلبة كلية الشرطة فى ملحمة وطنية من التلاحم والترابط لتوحيد الجهود، مؤكداً حرص وزير الداخلية على تدعيم وتفعيل منظومة التدريب المشترك بين طلبة الكليتين .. ومتابعة سيادته للبرنامج التدريبى الذى يساهم فى توحيد المفاهيم التدريبية وتبادل الخبرات.

كما أعرب ضباط وطلبة الكلية الحربية عن تقديرهم بالبرنامج التدريبى المشترك الذى أعدته كلية الشرطة لمردوده القوى وأثره الإيجابى فى إكتساب مهارات غاية فى الأهمية وتبادل الخبرات التدريبية والتفاعل والتقارب بين طلبة الكليتين.

فى نهاية التدريب حرص مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة على تكريم عدد من الطلبة المشاركين لتميزهم أثناء فترة التدريب بالإضافة إلى الأفراد وصف الضباط المعلمين وأيضاً الضباط المشرفين من الجانبين لدورهم فى الإرتقاء بالمنظومة التدريبية المشتركة.