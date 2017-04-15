بورسعيد - أ ش أ

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن جميع المرافق جاهزة تماما ومتوفرة في مشروع الـ58 مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتي تم إقامتها ضمن خطة تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هذه المشروعات.

وصرح المحافظ، اليوم السبت، بأن 39 شابا تسلموا الوحدات الخاصة بهم وهم حاليا يقومون بإنهاء أعمال التشطيبات داخل المصانع استعدادا للتشغيل وبدء الإنتاج وذلك في مختلف الأنشطة, حيث تتضمن 3 مصانع تعمل في صناعة الكرتون و6 في البلاستيك و4 في الجلود و26 في الملابس الجاهزة.

وأضاف أنه لا صحة مطلقا لما تردد حول عدم توصيل المرافق إلى المشروع وأن جميع جهات المرافق تستقبل جميع المتقدمين، مؤكدا أن هناك تعليمات صدرت لجميع هذه الجهات بالتيسير على الشباب وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المحافظة لأبنائها من أجل سرعة بدء العمل والإنتاج.