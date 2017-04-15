القاهرة - أ ش أ

استعرض المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت تقريرا من محافظ أسوان حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر هيئة الاستثمار مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ أسوان.

يأتي ذلك في إطار متابعة الخريطة الاستثمارية بالمحافظات لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات وبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاح.

وتناول محافظ أسوان خلال التقرير الذي عرضه اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع محطتي صرف كيما 1 و 2، حيث أشار إلى الانتهاء من المعالجة الثنائية وجاري التشغيل التجريبي حاليا، على أن يتم الانتهاء من المعالجة الثلاثية بنهاية العام الجاري، لافتا إلى العمل الذي يجري لتطوير شركة كيما بإضافة خطوط انتاج جديدة.

كما أشار المحافظ إلى أنه قد تم الانتهاء من مشروع اسكان الصداقة الذي يضم 7800 وحدة سكنية، حيث سيبدأ تسليم الدفعة الأولى من الوحدات أول مايو المقبل.

وأضاف محافظ أسوان أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بإحدى مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة، كما سيتم قريبا افتتاح توسعات محطة مياه جبل شيشة، مع العمل على الانتهاء قريبا من مشكلة المياه الجوفية بمدينة أسوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة أسوان ووزارة الري، إلى جانب تطوير المنطقة الأثرية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وذلك في إطار تحويل أسوان لعاصمة الثقافة الأفريقية.

كما تناول الاجتماع بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، أخذا في الاعتبار دورها المهم في الإسراع من وتيرة حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بهدف تحسين مناخ الاستثمار.