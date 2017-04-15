الخرطوم - أ ش أ

لقي شخص مصرعه, وأصيب 13 آخرون, بإصابات مختلفة, جراء انفجار جسم غريب بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال “كردفان” بالسودان.

وقال مدير شرطة شمال كردفان, اللواء الهادي أحمد – في تصريح, اليوم السبت – إن المصابين يعملون في صناعة الأحذية المحلية بالسوق, وأثناء ممارسة أعمالهم الاعتيادية, وجدوا جسما غريبا, فحاولوا استكشافه ما أدى لانفجاره, ونتج عن ذلك مصرع شخص يدعى “أنور الضو” وإصابة 13 آخرين, وتم نقلهم للمستشفى, مؤكدا استتباب الأمن بموقع الحادث.