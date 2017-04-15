القاهرة - أخبار مصر

قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بزيارة المصابين جراء الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخراً بكنيستى “مارجرجس” بطنطا و”المرقسية” بالأسكندرية ، والذين يخضعون لتلقى العلاج حالياً بالمستشفيات والمجمعات الطبية للقوات المسلحة ، وكذا زيارة المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجباتهم فى إقتلاع جذور الإرهاب فى سيناء .

وخلال الزيارة ، تابع رئيس الأركان الحالة الصحية للمصابين ، مؤكداً على صلابة النسيج الوطنى وإستمرار الدولة فى بذل كافة الجهود للقضاء على الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه ، وإفشال مساعيه للنيل من إستقرار وأمن الوطن ، مشيراً إلى أن الإرهاب لن يستطيع زعزعة الأمن وإفساد عمليات البناء والتقدم ، وأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصرى بجميع فئاته إلا قوة وتماسكاً فى مواجهة أعداء الإنسانية .

وثمن رئيس الأركان التضحيات والجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة فى الفترة الأخيرة تجاه إفشال المخططات الإرهابية التى تهدد الإنسانية والعالم أجمع ، مؤكداً على أن المجتمع بأكمله مطالب بتوحيد الجهود لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والتصدى لما يهدد أمنه وإستقراره .

من جانبهم ، أشار المصابون إلى أن تلك الأعمال الغادرة والأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمتهم وصلابتهم ، بل تدعو إلى وحدة الصف والتكاتف من أجل القضاء على هذا الإرهاب البغيض الذى يستهدف عرقلة مسيرة التقدم والبناء