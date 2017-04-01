اخبارمصر- د.هند بدارى

ترأس اليوم اللواء مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر القرعة العلنية للحج عن العام الحالى والتى أجرتها الهيئة لإختيار الفائزين المقرر قيامهم بأداء فريضة الحج حيث حضر القرعة عدد من قيادات الهيئة للإحتفال بهذه المناسبة الكريمة .

وحرص رئيس الهيئة ان يكون من بين القائمين على عملية السحب احد العاملين من الاخوة الاقباط ويدعى ميلاد فهمى ناضر وذلك تاكيدا لمبدأ الوحدة الوطنية وان الشعب المصرى نسيج واحد بجانب الطفلة مى عيد أحد أبناء العاملين بالهيئة وأن عملية الإقتراع تمت فى جو من الشفافية حيث أسفرت عن فوز 15 عامل من المتقدمين لنيل هذا الشرف العظيم والخاص بأداء فرضة الحج .

وأكد شوشة أن الهيئة تمكنت من خلال جمعية الحج الموجودة بها من توفير 15 تأشيرة للحج هذا العام مساهمة منها فى إرضاء العاملين وتمكينهم من زيارة الأماكن المقدسة بالحرميين الشريفين .

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد العاملين المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 45 عامل بمختلف قطاعات الهيئة تم مطابقة الشروط واللوائح الخاص بالسفر عليهم لدخولهم القرعة العلنية .

وعقب إنتهاء القرعة هنأ شوشة الفائزين وتمنى لهم قضاء أوقات ممتعه فى رحاب الله ، كما تمنى حظً أوفر لمن لم تصبهم القرعة فى المرة القادمة .

وفيما يلى اسماء العاملين الفائزين بأداء فريضة الحج عن عام 2107

• ميرفت حسن عبد المجيد.

• سامية عبد الحميد الهوارى.

• ايمان محمد كمال .

• هدى محمد رمضان .

• محمد مجدى ابراهيم .

• اسماعيل احمد تاج الدين.

• كوثر شحاتة على .

• محمد محمود عبد الحميد .

• فاطمة شحاتة محمد .

• عبد الفتاح محمد حسين.

• محمد نجيب عبد الرحمن .

• مجدى عبد المنصف مصطفى.

• محمد ابو السعود حسن .

• سيد ابراهيم محمد .

• هشام محمد رمضان.