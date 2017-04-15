القاهرة - أ ش أ

اكد حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين إنه تم التنسيق بين النقابات الفرعية في المحافظات ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية للتعاون فيما يخص تسليم واستلام القمح من الفلاحين للتيسير عليهم.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن موسم حصاد محصول القمح بدأ من اليوم في مختلف المحافظات قائلا: إن السعر التوريد الذي حددته الحكومة وهو 575 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط و565 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا و555 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط يناسب هذه المرحلة ولكن نتمنى ألا يقوم المسئولون عن تحديد درجة النظافة باعتبارها متدنية لكي يتم التوريد بأقل سعر.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بصرف دفعة مقدمة من ثمن المحصول لتساعد المزارعين في تكاليف الحصاد والنقل إلى الشون حتى لا يستغل تجار السوق السوداء حاجتهم قائلا: إن تجار الحبوب والغلال في مثل هذه المواسم يستغلون حاجة المزارعين واحتياجاتهم للأموال لتكاليف الحصاد والنقل ويمنحونهم مقابل الحصول على جزء من المحصول أو كله وهذا ما يتسبب في نقص التوريد للحكومة.

وثمن نقيب عام الفلاحين خطوة وزارتي الزراعة والتموين بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع من خلال اللجان المشكلة والخاص بتوريد القمح, للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلف مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.