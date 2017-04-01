الزقازيق - أ ش أ

صرح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية المهندس علاء عفيفي بأنه تم هذا الموسم زراعة 381 ألفا و492 فدانا بتقاوي القمح ذات الانتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريح اليوم السبت، أنه تم حصاد مساحة 1900 فدان من القمح حتى الآن فى شمال المحافظة, منوها بأن المساحة ستزداد تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة, مشيرا إلى أنه تم إعداد وتجهيز 8 صوامع معدنية تستوعب 334 ألف طن من الأقماح”.

وأكد أنه تم اختيار 52 شونة منها 27 مملوكة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى، و25 مملوكة للقطاع الخاص وذلك بعد التأكد من توافر شروط التخزين والسلامة بها، وتشكيل لجنة لاستلام الأقماح بتلك الشون تضم مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومديرية التموين والجهة المستلمة للقمح والموردين, وذلك لاستلام القمح وفرز وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا, مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية وفرت المبالغ المالية اللازمة لشراء القمح.

وأشار إلى تكليف أكثر من 3 آلاف مهندس ومشرف زراعى بالمرور على الحقول لنقل التوصيات الفنية الحديثة من حيث كمية التقاوى ومقننات الرى والأسمدة ليحتذى بها المزارعون وتطبيقها لتحقيق الانتاجية المستهدفة, وهى 10 ملايين أردب.

ولفت إلى أن المحافظ اللواء خالد سعيد قرر حظر نقل القمح خارج نطاق المحافظة لتحقيق المستهدف توريده, وقدره 10 ملايين أردب, وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على منافذ المحافظة لضبط محاولات التهريب وتوريد الكميات المطلوبة إلى الشون الخاصة بذلك مع صرف قيمتها بالأسعار المحددة, وذلك في إطار التصدى لمحاولات التجار والسماسرة لشراء المحصول من المزارعين.

وفي محافظة دمياط، أوضح مدير عام الزراعة بالمحافظة المهندس محمد عبدالله أنه تم البدء في حصاد محصول القمح لهذا الموسم, حيث تم حصاد 20 فدانا، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 26 ألفا و182 فدانا, وأن المستهدف توريده من القمح 50 ألف طن.

وأضاف أنه تم إنشاء غرفة عمليات لتلقى الشكاوى من المزارعين والعمل على حلها فورا, موضحا أنه تم توزيع الجمعيات الزراعية على أماكن التسويق المعتمدة من مديرية التموين والقريبة من هذه الجمعيات حتى لا يكون هناك أي مجهود على المزارعين فى تسليم انتاجهم.