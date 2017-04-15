محاكمة علاء و جمال مبارك فى قضية “التلاعب بالبورصة” 2017/04/15 - 15:44 محاكمة علاء و جمال مبارك فى قضية “التلاعب بالبورصة”2017-04-15T15:44:44+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات اخبارمصر - تصوير محمد اللو قضية التلاعب بالبورصة أقرأ أيضا: قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون استئناف محاكمة علاء وجمال مبارك و7 رجال أعمال بقضية “التلاعب بالبورصة” تأجيل محاكمة نجلي مبارك بقضية «التلاعب بالبورصة» لـ17 أكتوبر اليوم..جنايات القاهرة تستمع للدفاع بقضية “التلاعب بالبورصة” محاكمة جمال وعلاء في قضية التلاعب بالبورصة تأجيل محاكمة جمال وعلاء و أخرين بالتلاعب بالبورصه ل16 ابريل لمرض رئيس الدائرة
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