اخبارمصر- احمد عوض

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر العلمى الرابع عشر للتوحد الذى نظمته جمعية التقدم وجمعية الصفاء بالسويس بتطبيق الدمج لذوى الإعاقة والتوحد بمفهومه الشامل في مختلف الأنشطة الاجتماعية وان الدمج في المجتمع حق لكل طفل وان لا يقتصر فقط على توفير مكان في الصف الدراسى وان تشارك في تنفيذه كافة المؤسسات الاجتماعية وحس أولياء الامور للسعى للتشخيص والتدخل المبكر لمنح الطفل المصاب بالتوحد فرص أفضل في تحسين قدراته وامكانياته

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذى تم تنظيمه ضمن فعاليات حملة الشبكة المصرية للتوحد الثالثة عشر “ابريل شهر تقبل التوحد” وأقيم برعاية وحضور اللواء ا . ح احمد محمد حامد محافظ السويس و اللواء ا .ح رافت محمد الدش قائد الجيش الثالث الميدانى والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس والمهندس احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية

وأكدت السيدة مها كمال الدين هلالي مؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية التقدم أن توصيات المؤتمر شملت أيضا دعوة وسائل الإعلام لتفعيل دورها في التوعية باضطراب طيف التوحد وتوعية الأطفال من غير ذوى الإعاقة في المدارس بكيفية تقبل ودعم اقرانهم من ذوى اضطراب طيف التوحد

وأشارت المهندسة سيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة أن التوصيات شملت أيضا الدعوة لتفعيل دور الاخوة والاخوات لكونهم أهم الأعضاء الفاعلين في حياة الطفل وقدرتهم على تعليم الطفل العديد من المهارات بصورة غير مباشرة في بيئة طبيعية

من جانبه أكد محمد الحناوى المدير التنفيذى لجمعية التقدم أن جلسة المؤتمر العلمية الأولى تضمنت كلمة السيدة مها هلالي حول تطور المعارف والحقوق والخدمات للأشخاص ذوى اضراب طيف التوحد وحول موضوع تنمية اللغة والتواصل لدى الأشخاص ذوى التوحد تحدثت الهام حلمى منسقة قسم التخاطب للفصول الصغرى بالتقدم ، وتحدث عاطف جاد مسئول برامج التواصل البديل بالتقدم عن مشكلات اللغة وطرق التواصل البديلة للأشخاص ذوى التوحد حيث انه من المعروف ان نسب 40_60% من ذوي التوحد غير ناطقين وحول التدخل المبكر للاطفال ذوى اضراب طيف التوحد تحدثت يسرا ماهر نائبة مدير التربية الخاصة للفصول الصغرى بالتقدم .