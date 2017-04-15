طهران-أ ف ب

قتل 35 شخصا على الاقل واعتبر ثمانية اخرون في عداد المفقودين نتيجة فيضانات نجمت عن امطار غزيرة هطلت منذ بعد ظهر الجمعة في اربع محافظات بشمال غرب ايران، كما جاء في حصيلة جديدة قدمها مسؤول ايراني السبت.

وقال اسماعيل نجار رئيس هيئة ادارة الازمات في البلاد ان “35 شخصا قتلوا في الفيضانات في اربع محافظات” بشمال غرب ايران، موضحا ان ثمانية اشخاص لا يزالون مفقودين.

واشارت حصيلة سابقة الى مقتل 25 شخصا على الاقل وفقدان 16 آخرين في الفيضانات. واكثر بلدتين متضررتين هما اجابشير و آذرشهر في محافظة اذربيجان الشرقية.

ويمكن ان ترتفع حصيلة الضحايا لان امطارا غزيرة ما زالت تهطل في المنطقة.