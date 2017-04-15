القاهرة - أ ش أ

قرر اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن طاقم التحكيم لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة والمقررة في السابعة والنصف من مساء غد الأحد إلى وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح طاقم التحكيم للمباريات المقررة، غدا الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير مباراة الداخلية والإنتاج الحربي محمد حسن ويعاونه أحمد توفيق وكريم مهيا ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.

وسيدير مباراة المقاولون العرب والنصر للتعدين مبروك نبيل, ويعاونه وائل شعبان وكارم محمود, وخليفة عبد الله حكما رابعا؛ بينما سيدير مباراة أسوان والأهلي محمد الصباحي, ويعاونه أحمد نوفل وسامي هلهل, ومحمد هنادي حكما رابعا.

جدير بالذكر أن ناديي الزمالك والمقاصة كانا قد أرسلا خطابا رسميا لاتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة الغد, إلا أن الاتحاد قرر رفض الطلب والإصرار على إقامة المباراة غدا وفقا لطلب الجهات الأمنية.