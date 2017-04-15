أخبار مصر -د.هند بدارى

نظمت كلية الألسن جامعة عين شمس بالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الثقافى الصينى بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضورأ.د منى فؤاد عميد كلية الالسن وأ.د استر وليم رئيس قسم اللغة الصينية،أ. ووتيان لولو المستشار التعليمى للسفارة الصينية بالقاهرة .

وأكدت أ.د منى فؤاد على أهمية دعم الروابط بين الشعب الصينى والمصري ليس عن طريق تعلم اللغة فقط ولكن عن طريق التواصل الثقافى بين الشعوب ،وأن تقديم طلاب قسم صينى اليوم لأشعار وعروض مسرحية باللغة الصينية مثلت نموذج لثقافة وحياة المواطن الصينى مما أسهم في تقوية الروابط الثقافية بين الثقافتين ،ويعكس تميز طلاب ألسن عين شمس

وتحدثت أ .ووتيان لولو مؤكدة علي حرصها على التواجد فى هذا اليوم ،وسعادتها بما وصل إليه طلبة قسم اللغة الصينية من تميز.

وأضافت ان دولة الصين قدمت هذا العام 140 منحة دراسية للجامعات المصرية التى تدرس اللغة الصينية بالإضافة إلي دعمها لألسن عين شمس بالعديد من المدرسين الصينيين .

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