القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، أنه تمت السيطرة على حريق هائل نشب نتيجة انفجار خط الغاز على الطريق الدائري من ناحية “كايرو فيستيفال” بمنطقة التجمع الخامس .

وصرح اللواء الشلقاني لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه يجري الآن عمليات التبريد اللازمة لخطوط الغاز .

وأهاب مساعد وزير الداخلية بمسئولي شركة الغاز بإغلاق محابس خطوط الغاز في هذه المناطق خشية تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد دفعت بنحو 10 سيارات إطفاء مزودة بأحدث التقنيات لمحاولة إخماد الحريق .

من جانبهم، قام ضباط الإدارة العامة للمرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لمنع تكدس السيارات وتسهيل دخول وخروج سيارات الإطفاء .

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