أخبارمصر-غباشى خيرالله

قررت محافظة الجيزة فتح حديقة الجيزة العامه بطريق الفيوم مجاناً أمام المواطنين للاستمتاع بيوم شم النسيم.

وأعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من االاستعدادات لاستقبال المواطنين فى اجازة شم النسيم واصبحت الحدائق جاهزة حيث يوجد بالجيزة العديد من الحدائق العامه والتى تشهد اقبالاً ملحوظاً فى الاعياد والمناسبات والعطلات منها حديقتا الحيوان والاورمان وحديقة جيزة بارك على مساحة 38 فدان بارض مطار امبابة وهى من أجمل الحدائق الموجوده بالجيزة .

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على إتصال دائم بالغرف الفرعيه بالاحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية لتلقى أى بلاغات أو احداث طارئة ليتم التعامل الفورى معها.

وأكد عزت الخرصه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أنه تم نهو اعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامه بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الاشجار كما تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مكونة من لودر و5 سيارات نقل كبير و5 سيارات نصف نقل و 2سياره شفط للازمات والطوارئ.

وصرح الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تشكيل لجان من الاطباء البيطريين للمرور على الاسواق والمحلات ومصانع الرنجه والفسيخ والاسماك المدخنه للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك واعدام أى كميات غير صالحه أو فاسدة .

وأضاف الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير الامصال لحالات التسمم وتدريب الاطباء على كيفية التعامل وتم وضع جميع المستشفيات العامه والمركزية والوحدات الصحيه والقروية والمراكز الصحيه الحضرية فى حالة استعداد قصوى .