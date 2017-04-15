القاهرة - أ ش أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية يوم الجمعة المقبل ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وذلك على ملعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر .

ومن المقرر أن يتم إقامة مراسم حفل الختام وتسليم الجوائز والميداليات والدروع والكؤوس بعد المباراة النهائية مباشرة.

يذكر أن الإعلاميين قد فاز أمس على كفر سعد بأربعة أهداف دون رد ويلتقي اليوم وادي دجلة مع المؤسسة العمالية في الدور قبل النهائي.