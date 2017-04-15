اخبار مصر - هالة حربي

دعا الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المستثمرين المصريين والعرب للتوسع فى إنشاء أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة المنظمة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يعكف على إعداد مخطط اسثمارى شامل لانشاء مناطق تخذين وتبريد وأسواق على مستوى محافظات ومدن الجمهورية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير صباح اليوم فى كارفور مول مصر أحد السلاسل التجارية لاحدى شركات التجزئة والمنتشرة فى hحد عشر هايبر ماركت و خمسة و عشرين سوبرماركت بمحافظات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية و الغربية و الدقهلية و القليوبية و جنوب سيناء و البحر الأحمر، توفر ستة آلاف فرصة عمل.

وأثنى الوزير على إلتزام أسواق كارفور بإعلان أسعار السلع والمنتجات المعروضة لديهم لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إلزام كافة المنتجين والعارضين بإعلان أسعار السلع دون المغالاة فى تحديد هامش الربح ضمانا لحقوق المستهلكين .​​​​​​

