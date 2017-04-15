المنيا -وفاء صلاح

كلف عصام البديوي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بعمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بمنطقة أبوفليو بشرق النيل والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ صباح اليوم بمنطقة ابوفليو ، بدأت الجولة بالمنطقة المحيطة بالمتحف الاتوني ،حيث شدد على أعمال النظافة ومصادرة تشوينات الازالات ووجه برفع وإزالة الإشغالات والسيارات أمام نقطة شرطة القرد احي لسلامة المواطنين.

كما تابع المحافظ ميدانيا تنفيذ أعمال الإزالة وراجع، تراخيص المباني و وقرارات الإزالة ووجه برفع وإزالة عدد من الاكشاك المخالفة .

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الرفع المساحي بالمنطقة ، وخاصة بعد دخولها الحيز العمراني ، حيث اشتكى عدد من المواطنين من تباطئ الإجراءات .