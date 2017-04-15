لندن -أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن قوات سوريا الديمقراطية – المدعومة من واشنطن – وصلت إلى ضواحي مدينة “الطبقة” الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” شمال سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن, حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت, إن قوات سوريا الديمقراطية باتت على بعد مئات الأمتار من الطبقة” على مقربة من سد الطبقة الأكبر في سوريا.

وأشار عبدالرحمن إلى أن القوات تقدمت – خلال ليل الجمعة إلى السبت – بعدما تمكنت من طرد مسلحي التنظيم من ضاحية (الإسكندرية) الواقعة جنوب شرق الطبقة, وضاحية (عايد الصغير) الواقعة جنوب غرب المدينة, لافتا إلى أن معارك ضارية تجرى في محيط هاتين الضاحيتين, ويحاول تنظيم داعش شن هجوما مضادا”.

وتقع الطبقة على بعد نحو 55 كيلومترا غرب مدينة الرقة , التي تعتبر أبرز معاقل التنظيم في سوريا، كما تعتبر معركة الطبقة جزءا من الهجوم الشامل المعروف باسم “غضب الفرات” الذي أطلقته سوريا الديمقراطية في نوفمبر الماضي لاستعادة الرقة.