البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-2017 2017/04/15 - 12:49 البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-20172017-04-15T12:49:27+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه جهود ضبط الأمن عدد من مديرى الأمن يتفقدون إجرارات تأمين الكنائس وزير الخارجية السوري يعتبر أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن كان في الوقت المناسب عدد من مديري الأمن يتفقدون إجراءات تأمين الكنائس الفريق أول صدقي صبحي يزور مصابي حادث كنيستي طنطا والإسكندرية
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