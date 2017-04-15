القاهرة - أ ش أ

تنطلق يوم الجمعة المقبل احتفالات مكتبة المستقبل،أحد المراكز الثقافية بجمعية مصر الجديدة، بأعياد الربيع والتى تمتد على مدار ثلاثة أيام، تستهلها بمعرض للفن التشكيلى، بالتعاون مع صالون حلم للإبداع.

صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى سكرتير عام الجمعية، مشيرا إلى أن مهرجان الربيع بمكتبة المستقبل يحظى بالفعاليات الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة، وسوف يكون لجميع الفئات العمرية، وللعائلات والأفراد، سواء من ناحية الألعاب أو العروض والفعاليات،وكذلك الفقرات الغنائية بطابعها الحديث والشعبي.

ومن جانبها،قالت سحر عبد المنعم مدير مكتبة المستقبل إن مهرجانات الربيع تتمتع بطابع خاص عند الكثير من العائلات; فهي تعتبر أحد الأمور الممتعة التي يبحث عنها الجميع لقضاء أوقات فراغها بعيدا عن المنزل.