أسوان - أ ش أ

أكد مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد تنفيذ أجهزة الصحة بالمحافظة من خلال إدارة الحجر الصحى عددا من الإجراءات الصحية على مستوى ميناء السد العالى ومطاري أسوان الدولى وأبو سمبل الدولى بشكل دورى لمراقبة دخول وخروج المواطنين.

وصرح “ابو المجد” بأن تلك الاجراءات تأتى احترازية ووقائية للحيلولة دون انتقال الأمراض الوبائية والمعدية إلى مصر حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من الخارج وخاصة من دول إفريقية.

وأضاف أن تلك الإجراءات نجحت فى الكشف عن العديد من الأمراض وخاصة الملاريا, حيث بلغ عدد الحالات التى تم اكتشافها وعلاجها خلال الـ4 أشهر الأولى من هذا العام نحو 12 حالة تم إحتجازها جميعا بمستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج وتماثل للشفاء منها 11 حالة بشكل كامل بينما توفت حالة لشاب مصرى قادم من الكونغو مقيم بمنطقة الحكمة بوادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان؛ وذلك لرفضه استكمال علاجه وخروجه من المستشفى حسب التقارير الطبية الخاصة بالحالة.

وأضاف أبو المجد أن أخر حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى كانت لشاب مقيم بمنطقة إدفو يدعى محمد أحمد عباس (36 سنة) يعمل فى مجال التجارة بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن علاج الملاريا يتم داخل غرف العزل بمستشفى الحميات ويستغرق فى العادة ما بين 6 أيام إلى أسبوع, ويبدأ بتلقى العلاج خلال الـ72 ساعة الأولى, ويعقبها فترة ملاحظة طبية وسحب 3 عينات للتأكد من شفائها وتستغرق 72 ساعة أخرى.