القاهرة-اخبار مصر

اكدت دراسة جديدة اجراها باحثون بجامعة ميتشجان الامريكية ان نقص النوم يضعف تشكيل الذاكرة.

وأضافت الدراسة التي نشرها موقع ميدكال اكسبريس الالكتروني ان الحرمان من النوم يتداخل مع إيقاع إطلاق الخلايا العصبية في منطقة بقرن آمون تسمى الحصين وهو بنية الدماغ المسؤولة عن تشكيل ذكريات على المدى الطويل.

وأشارت الى ان التجارب التي اجريت على الفئران اظهرت ان قلة النوم تقلل من مستوى النشاط في منطقة الحصين وبالتالي عرقلة نشاط الخلايا العصبية وحدوث اضطرابات في تشكيل الذكريات على المدى الطويل مضيفة بان حرمان الفئران من النوم لفترات طويلة جعلتها لا تتذكر العديد من الأشياء.