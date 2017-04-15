القاهرة - اخبار مصر

لقيت ربة منزل مصرعها بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب بعصا خشبيه “شومه” علي رأسها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء انور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزى، بوصول ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف داخلى بالمخ.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام زوج المتوفاه عامل ومقيم ذات العنوان بضرب نجله لتأخره في العوده للمنزل، ولدى تدخل المجنى عليها لإبعاده عنه، قام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبيه “شومه” علي رأسها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.