القاهرة-اخبار مصر

حقق فيلم “Fifty Shades Darker” بطولة النجمة داكوتا جونسون والنجم جيمى دورنان، إيرادات حول العالم فى دور العرض العالمى تخطت الـ378 مليون دولار أمريكى، حسبما أعلن موقع boxofficemojo، وهو الفيلم الذى يعرض فى أكثر من 3000 دور عرض سينمائى، ليكون بذلك استطاع أن يحقق 6 أضعاف ميزانيته التى قدرت بـ55 مليون دولار فقط.

العمل هو الجزء الثانى من فيلم Fifty Shades Of Grey، الذى أثار ردود فعل قوية بعد عرضه نظرًا لأنه يتضمن العديد من المشاهد السادية بين بطلى العمل النجمة داكوتا جونسون التى تجسد دور أنستازيا ستيل، والنجم جيمى دورنان مجسدًا دور كرستينى جراى.

Fifty Shades Of Grey تدور أحداثه حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها لكن بطريقته الخاصة، والفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.