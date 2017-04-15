الهند - ا ف ب

خضع طفل عراقي ولد بثمانية أطراف، منها ساقان تتدليان من بطنه، لعمليات جراحية في الهند تكللت بالنجاح وبتر الأطراف الزائدة.

ويبلغ الطفل العراقي كرم سبعة أشهر، وهو ولد في العراق في حالة نادرة لم يسجل مثلها سوى خمس أو ست مرات في العالم كله.

والسبب في هذا التشوه أن جنينين كانا في رحم الأم، فاندمجا ببعضهما من دون أن يزول أحدهما تماماً.

واصطحب الوالد طفله إلى مستشفى قرب نيودلهي، حيث عمل الأطباء على إزالة الأطراف الزائدة في ثلاث عمليات جراحية متتالية.

وقال غوروف راتور أحد الأطباء في الفريق الذي أجرى العملية: “وصل إلينا الطفل حين كان في الشهر الثاني فقط، وحالته فريدة جداً”.

وأضاف أن العمليات الجراحية تكللت بالنجاح.

وعمل الأطباء في مستشفى جايبي على مقربة من نيودلهي على انتزاع الساقين المتدليتين من البطن أولاً، ثم عالجوا التداعيات التي قد تنجم من ذلك على القلب، ومن بعدها انتزعوا الطرفين الزائدين الآخرين.

وسيتعين على كرم أن يخضع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة من حياته.