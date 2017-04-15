سول - رويترز

احتفل مواطنون فى كوريا الجنوبية بـ “اليوم الأسود” أو “يوم العزاب” ردا على يوم عيد الحب الأسيوى.

ويحيي العزاب في البلاد “اليوم الأسود” بتناول وجبة النودلز؛ وهي عبارة عن شعيرية عليها صلصة سميكة من الفاصوليا السوداء.

ويكون الاحتفال بمثابة رد من جانب العزاب على ما يعرف باسم “اليوم الأبيض” وهو يوم الاحتفال بعيد الحب الآسيوي ويحل قبل يوم العزاب بشهر بالضبط أي في 14 مارس آذار.

وأصبح هاشتاج “اليوم الأسود” من أكثر الوسوم استخداما على تويتر وتصدرت أنباء الاحتفال بيوم العزاب بوابة نافر الإلكترونية في كوريا الجنوبية حيث توجد أكبر نسبة من مستخدمي الإنترنت في العالم بالنسبة لعدد السكان.

كان بعض مواطني كوريا الجنوبية قد خزنوا الأطعمة الجافة والمعلبة عندما قصفت كوريا الشمالية جزيرة يونبيونج الكورية الجنوبية في 2010 خشية تصاعد المناوشات إلى حرب شاملة.

لكن وبمرور الوقت اعتاد الكوريون الجنوبيون خاصة الشبان الخطابة الحماسية والتهديد النووي في المنطقة.