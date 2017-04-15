أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول الفاكهة الطازجة يوميا يعمل على خفض خطر الإصابة بمرض السكري، كما أن الفواكه ليست خطرًا على مرضى السكري.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية، ونشروا نتائجها الخميس، في دورية بلوس ميدسين العلمية.وأوضح الباحثون أن دراستهم جاءت بهدف التحقق من مدى صحة امتناع بعض المصابين بمرض السكري عن تناول الفاكهة الطازجة بسبب ارتفاع نسبة السكر بها.

وشملت الدراسة ما يقرب من 500 ألف موطن صيني، تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا، لم يعانوا من السكري فى بداية الدراسة، واستمرت المتابعة لمدة 7 سنوات.

وخلال فترة المتابعة، رصد فريق البحث إصابة 9504 شخص بمرض السكري بين المشاركين، فيما تابعوا عاداتهم الغذائية فيما يتعلق بتناول الفواكه الطازجة بشكل منتظم.

ووجد الباحثون، أن احتمالات إصابة الأشخاص بمرض السكري تنخفض بنسبة 12 بالمئة في حال تناولهم للفاكهة يومياً، مقارنة بالأفراد الذين لم يتناولوا فاكهة قط أو استهلكوا كميات قليلة للغاية منها.

وأثبتت الدراسة، أن الفواكه لا ترفع نسبة السكر في الدم، على الأرجح، لأن الغلوكوز والفركتوز الموجودان في الفاكهة يتم هضمه بشكل مختلف عن السكر الذي تتم معالجته والمتواجد في الكعك والأطعمة المصنعة