أخبار مصر -احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعود

كما صرح ملاك يوسف بان ميناء سفاجا يشهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع و وصول و سفر الركاب و المعتمرين حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ادفو و على متنها 63 الف طن قمح اوكرانى لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها .

كما يستعد الميناء لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 437 راكبا و 11 شاحنة و 22 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 93 راكبا و 93 شاحنة بينما تغادر العبارة عمان و على متنها 868 معتمر و العبارة محبة و على متنها 950 معتمرا متجها الى ميناء ينبع .

على جانب اخر ، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 289 راكب و 5 شاحنة و 38 سيارة فيما غادرت السفينة TAMREY و على متنها 25 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة مسرة و على متنها 440 راكب و 11 شاحنة و 4 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 89 راكب و 88 شاحنة و 1 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 54 شاحنة

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 692 راكبا منهم 237 معتمر و 5 باص عمرة و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 5 براد و 13 تريلا .