القاهرة - اخبار مصر

تقام اليوم مواجهات مرتقبة في الدوري الاسباني حيث يلتقي ريال مدريد وسبورتينج خيخون بينما يواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

يحل ريال مدريد ضيفاً على سبورتينج خيخون فى الرابعة والربع عصر اليوم السبت فى مباراة سهلة للفريق الملكى قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل، لذلك فضل زين الدين زيدان الدفع بالبدلاء فى مباراة اليوم، منعًا لإرهاق لاعبيه قبل المباراة المنتظرة فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حسم مباراة الذهاب 2/1.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم مجموعة من الغيابات أبرزها الثلاثى BBC، بجانب الحارس كيلور نافاس ودانى كارفخال وفاران وبيبي، وجاء غياب رونالدو وبنزيما ونافاس من أجل الراحة وجاريث بيل، وكارفاخال للإيقاف وفاران وبيبى للإصابة.

يستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب كامب نو، وسط أجواء محبطة، بعدما خسر أمام يوفنتوس 3/0 الثلاثاء الماضى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسقط قبلها أمام مالاجا 2/0 فى الدوري الإسباني، ليتسع الفارق إلى 3 نقاط مع ريال مدريد المتصدر.

ويتطلع برشلونة لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على آماله فى تقليص الفارق مع ريال مدريد واستعادة اللقب المتوج به فى الموسم الماضى، لكن الفريق يعانى من عدة غيابات أهمها نيمار الذى تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات بعد طرده أمام مالاجا واعتراضه على الحكم، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي تعرض لإصابة أمام يوفنتوس.