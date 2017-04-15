القاهرة - اخبار مصر

سيطرت قوات الحماية المدنية، بسوهاج، صباح اليوم السبت، على حريق التهم 3 منازل بناحية بني هلال، التابعة لمركز المراغة، شمال سوهاج.

انحصرت التلفيات في نفوق “2” رأس ماشية، واحتراق بعض المنقولات المنزلية من دون إصابات بشرية.

تلقى العميد علاء السعيد نمشة، مدير إدارة قوات الحماية المدنية، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوجود حريق بناحية الحريديه دائرة المركز، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمنزل ملك علي محمد علي شوشة، ويقيم بناحية بني هلال دائرة المركز وامتد لمنزلين مجاورين، مكونين من طابق واحد، ومشيدين بالطوب الأبيض، ومسقوفين بأفلاق النخيل.

لم ينتج عن ذلك إي إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد “2” رأس ماشية، واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من منزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة للانتقال واتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1571 إداري المركز لسنة 2017، وجارٍ العرض على النيابة العامة.