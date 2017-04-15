طهران-أ ف ب

قتل 14 شخصا على الاقل وفقد 37 آخرون في فيضانات نجمت بعد ظهر الجمعة عن امطار غزيرة في شمال غرب ايران، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية وقناة التلفزيون ايريب.

وقال رئيس شرطة اجابشير لوكالة إرنا انه “عثر على جثث 12 شخصا هم ثلاث نساء وتسعة رجال”.

من جهته ذكر التلفزيون الحكومي ان شخصين لقيا مصرعهما في بلدة آذرشهر، وفقد 37 شخصا آخرون، وتقع البلدتان في محافظة اذربيجان الشرقية.

ويمكن ان ترتفع حصيلة الضحايا لان امطارا غزيرة ما زالت تهطل في المنطقة،وبث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات.

ونشرت فرق انقاذ وخصوصا من منظمة الهلال الاحمر والجيش وحراس الثورة لمساعدة المنكوبين.