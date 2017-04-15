القاهرة - أخبار مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0341 جنيه للشراء و18.1371 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.1631 جنيه للشراء و19.2797 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.6004 جنيه للشراء و22.7402 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.9319 جنيه للشراء و18.0396 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.5254 جنيه للشراء و16.6243 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6169 جنيه للشراء و2.6339 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8086 جنيه للشراء و4.8363 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.1031 جنيه للشراء و59.5575 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9096 جنيه للشراء و4.9386 جنيه للبيع.