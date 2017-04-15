أخبار مصر_نهى حمودة

أكد القس الدكتور إكرام لمعي رئيس مركز الإعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية أن عيد القيامة يمثل انتصار المسيح على الموت وهو رسالة للانتصار على الآلام بعد التفجيرات الإرهابية.

وشدد على أنه سيأتي وقت تنتهي فيه التفجيرات ويعيش الشعب المصري بأمل في المستقبل

وذكر خلال حوار مع الاعلامي عمرو توفيق في صباح الخير يا مصر اليوم السبت أن ارتباط عيد القيامة بشم النسيم يرجع الى عهد الفراعنة الذين كانوا يحبون الحياة والثمار وكانوا في هذا اليوم يجمعوا ثمار الأرض ويخرجوا للاحتفال عند النيل ثم جاء المسيحيون واحتفلوا بانتصار الحياة على الموت ومن هنا جاء الارتباط.

ولفت إلى أن الدول المتقدمة غرست حب الحياة لدى الأطفال في المناهج الدراسية عكس المناهج المصرية التي تعلم الأطفال ثقافة الخوف.

وشدد على أن حب الحياة يجب أن يكون منهجا في الإذاعة والتلفزيون والتعليم وشدد على أن الابتعاد عن الفن في المدارس يجعل روح الإنسان جوفاء خاصة مع التركيز على العذاب والموت في الآخرة رغم أن الله أمر الإنسان بتعمير الأرض