القاهرة - اخبار مصر

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، مواجهه صعبة عندما يلتقى نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في الخامسة عصر اليوم السبت فى إياب دور الـ٣٢ مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، على أرض استاد برج العرب.

وكانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وعلى الرغم من حاجة الفريق السكندرى للفوز بأى نتيجة، من أجل التأهل لدور المجموعات، إلا أن المباراة تعتبر صعبة للفريق، نظراً للمهارة الفنية التى يتمتع بها لاعبو الفريق الضيف، وتميزهم بالسرعة، وإجادة اللعب فى المساحات الكبيرة.

كان الفريق دخل معسكراً مغلقاً عقب مرانه الأساسى الخميس بالنادى، ثم أدى مراناً ببرج العرب أمس الجمعة، استعداداً للمواجهة، ومن خلال التدريبات الأخيرة لن يخرج تشكيل سموحة عن كل من: محمد أبوجبل، ورجب بكار، وباتريك، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد حمص، وأحمد مانجا، ومحمود عبدالعزيز، وإسلام محارب، وأحمد حسن مكى.

وتبقى حظوظ أحمد رؤوف، وحسام حسن، وأحمد تمساح، قائمة للدفع بهم فى أى وقت وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان.

من جانبه، أعرب محمد فرج عامر، رئيس النادى، عن أمله فى تخطى عقبة اليوم، مؤكداً أن بطل جنوب أفريقيا يعد من أخطر الأندية التى واجهت سموحة فى السنوات الأخيرة، وأن التعادل السلبى مع بيدفيست بملعبه غير حاسم، خصوصاً أن نفس المنافس سبق أن قدم أداء قوياً أمام الأهلى فى بطولة دورى الأبطال.