الاقصر-ا ش ا

واصل معرض الأقصر الدولى الثانى للكتاب، تقديم فعالياته، بعد أن افتتحه حلمى النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدة مكتبات مميزة بمصر والشرق الأوسط بتنظيم مساء اليوم ندوة تحت عنوان “واقع الثقافة في الصعيد”، بمقر معرض الكتاب بساحة أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر التاريخي وسط مدينة الأقصر.

وألقى فيها الشاعر والإعلامى جمال الشاعر، بعض قصائده التى تنوعت بين الفصحى والعامية المصرية، خلال الأمسية.

ونظمت الندوة إدارة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمقر معرض الكتاب، وتأتى الندوة ضمن أنشطة وزارة الثقافة بمناسبة اختيار الأقصر عاصمة الثقاقة العربية، حيث قدم الشاعر قصيدة بالفصحى وأخري بالعامية.

شارك في الندوة كل من: الدكتور محمد أبوالفضل بدران، الأمين الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر والمترجم الحسين الخضيرى، والدكتور شريف الجيار، وأدارها الدكتورأحمد درويش