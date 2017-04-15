القاهرة - اخبار مصر

يخوض فريق النادى المصرى مباراة غاية فى الأهمية أمام كمبالا الأوغندى فى السابعة مساء اليوم السبت فى إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية، على استاد الإسماعيلية.

وخسر المصرى فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى أوغندا السبت الماضى بهدف نظيف فى الدقائق الأخيرة، ويحتاج إلى الفوز بهدفين نظيفين أو أكثر من أجل انتزاع بطاقة التأهل الى الدور التالى بالبطولة.

ويعول العميد فى مواجهة اليوم، على عنصر القوة واللياقة البدنية والتركيز وارتفاع الروح المعنوية كسلاح فعال لتخطى عقبة الفريق الأوغندي، وحرص «حسام» كعادته على الاجتماع بلاعبيه قبل بدء مرانه الرئيسى أمس نجح خلاله فى رفع روح لاعبيه المعنوية، وطالبهم بطى صفحة هزيمة مواجهة الذهاب بأوغندا، والتركيز على مباراة اليوم، والعمل على استثمار الفرص المؤكدة وترجمتها إلى أهداف.

ويعانى المصرى من الغيابات قبل مواجهة كمبالا الليلة، حيث يغيب عن الفريق أحمد شكرى الذى تعرض فى مواجهة الذهاب لإصابة قوية فى وتر أكيليس، ما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية وتأكد غيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن 9 شهور، بجانب أحمد سالم صافى الذى تعرض لشرخ فى أنكل القدم ويغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

واصطحب حسام حسن 20 لاعبا لمعسكر الفريق بالإسماعيلية قبل المباراة: هم أحمد عبد الفتاح، أحمد بوسكا، أسامة عزب، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، فريد شوقى، إسلام صالح، سيد عبد العال، ومحمد الشامى، أحمد قطاوى، محمد ماجد أونش، أحمد كابوريا، عبد الله بيكا، هيرمان كواو، أحمد جمعة، عبد الله جمعة، سعيد مراد، إسلام صلاح، ويلسون.

فى المقابل ، يسعى الأوغندى مايك ماتيبى المدير الفنى لفريق كمبالا سيتي، الى الحفاظ على فوز لاعبيه فى مباراة الذهاب، ويحاول إغلاق منطقة المناورات والسيطرة على خط الوسط واللعب على الكرات السريعة المرتدة، من أجل خطف هدف يصعب المهمة أمام المصرى البورسعيدي، وحرص ماتيبى هو الآخر على تدريب فريقه على جرعات مكثفة لإجادة ضربات الترجيح تحسباً لإحراز المصرى لهدف والوصول الى ضربات الترجيح، ومن المرجح أن يكون هناك نزال من نوع خاص خارج المستطيل الأخضر بين حسام حسن ومايك ماتيبي، حيث تعد هذه هى المواجهة الثانية للثنائى فى بطولة الكونفيدرالية،

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم رواندى يضم كلا من :لويس هاكيزيمانا حكمًا للساحة، ويعاونه تيوجين نداجيجيمانا مساعدًا أول وجين بوسكو مساعدًا ثانيا، وصامويل أويكوندا حكمًا رابعًا، ويراقبها الغانى فريدريك إيريك.